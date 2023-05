DNB-president Knot: ECB moet tot en met juli rente verhogen

De Europese Centrale Bank (ECB) zal de rentetarieven in de eurozone ook in juni en juli nog moeten verhogen om de hoge inflatie onder controle te krijgen. Dat heeft president Klaas Knot van De Nederlandsche Bank (DNB) gezegd in een interview met vier grote Europese kranten. En als dan een piek is bereikt zal de rente voor een „significante periode” op dat niveau moeten blijven, aldus Knot tegen de kranten Corriere della Sera, Les Echos, Handelsblatt en El Mundo.