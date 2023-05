De milieuvergunning van de grote cacaofabriek van Olam in Koog aan de Zaan moet worden aangescherpt. De rechtbank in Haarlem heeft bepaald dat de vergunning niet streng genoeg is, omdat de gemeente Zaanstad een te grote uitstoot van ammoniak en andere stoffen heeft toegestaan. Ook de provincie Noord-Holland heeft fouten gemaakt bij de beoordeling van de aanvraag die Olam heeft gedaan voor een natuurvergunning.