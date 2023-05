Ruim twintig Amsterdamse scholen die de afgelopen dagen bedreigingen ontvingen, hebben donderdag besloten om open te blijven. Dat is gebeurd in overleg met de politie en het OM, zo laten onderwijswethouder Marjolein Moorman en de schoolbesturen weten in een verklaring. „We willen en kunnen niet zwichten voor onacceptabel gedrag dat het geven van goed onderwijs in de weg staat.”