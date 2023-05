‘Schoon water’ is speerpunt in coalitieakkoord Delfland

Het Hoogheemraadschap van Delfland zet in het nieuwe coalitieakkoord vooral in op verbetering van de waterkwaliteit. Het college, dat bestaat uit vier bestuurders van BBB, VVD, CDA/CU-SGP en Natuurterreinen, hoopt met „een combinatie van veel verschillende maatregelen” te zorgen voor schoon water in de regio. Nieuwkomer BBB won de waterschapsverkiezingen in maart en kwam met vier zetels in het bestuur van het hoogheemraadschap. Natuurterreinen beschikt over twee zogeheten geborgde zetels en deed dus niet mee aan de verkiezingen.