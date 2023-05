Drankfabrikant Lucas Bols profiteert van gestegen verkoopprijzen

Drankenfabrikant Lucas Bols, het merk achter de gelijknamige jenever en likeuren, profiteert van de gestegen prijzen van zijn dranken. Daardoor boekte het Nederlandse concern meer omzet, waarop ook gunstige wisselkoerseffecten van invloed waren. Wel had het concern last van hogere kosten, die drukten op de winst. De verwachting is dat de kosten hoog blijven, waardoor het bedrijf de prijzen van zijn dranken ook dit jaar wil verhogen.