Russisch vermeend succes in Bachmoet is van twijfelachtige aard

Verwarring alom over het lot van Bachmoet. De baas van huurlingenleger Wagner Groep, Jevgeni Prigozhin, was dit weekeinde de eerste om te verklaren dat de Oekraïense stad is gevallen. Het Russische ministerie van Defensie volgde korte tijd later met een soortgelijke uitspraak. Het departement in Moskou ondersteunde die bewering met filmbeelden van Russische militairen die ongehinderd door het centrum van Bachmoet liepen.