Bewoners van achttien appartementen in een zorgcentrum in Ouderkerk aan den IJssel (Zuid-Holland) kunnen dinsdag niet terug naar huis vanwege waterschade. Volgens de veiligheidsregio Hollands Midden moeten ze voorlopig blijven slapen bij familieleden, vrienden of kennissen. Een deel van de woningen in het zorgcentrum werd dinsdag ontruimd vanwege de wateroverlast die ontstond in het ketelhuis van de cv-installatie.