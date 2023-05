VVD: minister Dijkgraaf te stil over academische vrijheid

Medewerkers en studenten worden te veel ingeperkt in hun uitingsvrijheid op universiteiten en minister Robbert Dijkgraaf (Wetenschap) doet daar te weinig tegen, vindt de VVD. Het Kamerlid Hatte van der Woude van de grootste regeringspartij is geschrokken van cijfers die de Inspectie van het Onderwijs hier onlangs over publiceerde. Ze vindt het inconsequent dat de minister wél ingrijpt om de eisen voor het bindend studieadvies te verlagen, maar zich beroept op de autonomie van universiteiten waar het aankomt op beknotting van academische vrijheid.