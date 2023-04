Schuld belijden begint in heden

„De vraag naar nut en noodzaak van het belijden van schuld voor onrecht in een ver verleden is ingewikkeld, omdat zowel de schuldenaars als hun slachtoffers niet meer leven. Dat maakt dat het aanbieden van excuses kan verworden tot nogal lege therapeutische symboliek. Bovendien, hoe reëel is het om hedendaagse vaak progressieve normen los te laten op het verleden? Toch is er een Bijbelse basis voor.” beeld iStock