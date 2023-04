Minder discriminatiemeldingen in Noorden na einde coronaregels

Het aantal meldingen van discriminatie in Groningen, Friesland en Drenthe is in 2022 afgenomen ten opzichte van de meldingen in 2021. Dat blijkt uit de Monitor Discriminatie 2022 Noord-Nederland van de Discriminatie Meldpunten in Groningen, Drenthe en Friesland. Het totaal aantal geregistreerde meldingen daalde bij zowel de meldpunten in de drie noordelijke provincies (van 733 naar 559) en bij de politie (van 566 naar 529) als bij het College van de Rechten voor de Mens (van 47 naar 37).