Organisaties: bescherming tegen bestrijdingsmiddelen moet beter

De overheid moet volgens tientallen organisaties strenger optreden tegen bestrijdingsmiddelen die mogelijk schadelijk zijn voor gezondheid en milieu. „Giftige stoffen worden aangetroffen in het lichaam van agrariërs, maar ook in de luiers van baby’s”, schrijven Natuur & Milieu, de Parkinson Vereniging en vakbond FNV. In een gezamenlijk manifest pleiten ze ervoor om uit te gaan van het voorzorgsprincipe. Dat wil zeggen dat een middel alleen is toegestaan als er geen twijfels zijn over mogelijke schadelijke gevolgen. Nog 33 andere organisaties steunen het pleidooi.