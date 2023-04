De Haagse oud-wethouder Richard de Mos wil terug het stadsbestuur van Den Haag in nadat hij vrijdag werd vrijgesproken in de corruptiezaak waarin hij verdachte was. Dat is volgens hem mogelijk door het coalitieakkoord open te breken en met elkaar in gesprek te gaan. Na de meivakantie wil De Mos in de gemeenteraad een debat over de uitspraak.