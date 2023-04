Het is teleurstellend dat zoveel problemen in de jeugdzorg nog steeds bestaan, zegt Quinty Emilie (21) aan de vooravond van een debat in de Tweede Kamer over het jeugdbeleid. Zelf had Quinty sinds haar dertiende te maken met allerlei vormen van jeugdzorg. „Ik zou willen dat niemand hetzelfde meemaakt als ik. Maar problemen van toen zijn er nu nog steeds.”