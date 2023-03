Overal in Frankrijk spontane demonstraties na aanblijven regering

In allerlei Franse steden zijn maandagavond spontane demonstraties ontstaan vanwege de omstreden pensioenplannen van de regering. In Parijs waren 2000 agenten op de been vanwege de protesten. In de Franse hoofdstad werden 171 mensen gearresteerd. Ook in steden als Bordeaux, Lille, Toulouse, Straatsburg, Nantes, Rennes en Lyon gingen mensen de straat op, net als in kleinere Franse plaatsen als Limoges, Amiens en Caen.