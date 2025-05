Trump: VS heffen alle sancties tegen Syrië op

„Ik zal de opheffing van de sancties tegen Syrië bevelen om hen een kans te geven groots te worden”, zei Trump tijdens een bijeenkomst in de Saudische hoofdstad Riyad. „Het is hun moment om te schitteren. We halen ze er allemaal af.” De Amerikaanse president wenste Syrië succes. „Laat ons iets heel bijzonders zien.”

Het Witte Huis liet dinsdag weten dat Trump woensdag een korte ontmoeting heeft met de nieuwe Syrische leider Ahmed al-Sharaa in Saudi-Arabië. Hij wierp in december het regime van president Bashar al-Assad omver. Al-Sharaa probeerde de Verenigde Staten er al eerder toe te bewegen de sancties tegen het door oorlog geteisterde land te versoepelen.

De Syrische minister van Buitenlandse Zaken, Asaad Shibani, zegt het besluit te verwelkomen. „Syrië beschouwt deze aankondiging als extreem positief en staat klaar om een relatie met de VS op te bouwen die gebaseerd is op wederzijds respect, vertrouwen en gedeelde belangen.”

Tegen het Syrische staatspersbureau had de buitenlandminister het over een „cruciaal keerpunt voor het Syrische volk, terwijl we toewerken naar een toekomst van stabiliteit, zelfredzaamheid en echte wederopbouw na een jarenlange verwoestende oorlog.” Op X sprak Shibani ook zijn dank uit aan Saudi-Arabië voor de inspanningen „die leidden tot het opheffen van de sancties”.