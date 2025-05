Trump gaat nieuwe Syrische leider ontmoeten in Saudi-Arabië

De Amerikaanse president Donald Trump heeft woensdag in Saudi-Arabië een korte ontmoeting met de nieuwe leider van Syrië, Ahmed al-Sharaa. Hij gaat hem gedag zeggen, aldus een functionaris van het Witte Huis. De ontmoeting zou een belangrijke erkenning zijn voor al-Sharaa, die commandant van de radicaalislamitische beweging al-Qaeda was. Hij wierp in december het regime van president Bashar al-Assad omver.