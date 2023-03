UBS neemt Credit Suisse over en krijgt steun van centrale bank

De Zwitserse bank UBS heeft de in problemen geraakte branchegenoot Credit Suisse overgenomen. Dat akkoord werd bereikt nadat volgens de Financial Times het bod was verhoogd tot ruim 2 miljard dollar (1,86 miljard euro). De Zwitserse centrale bank (SNB) bevestigde de deal zondagavond en maakte tevens bekend ter wille van de liquiditeit garant te staan voor een lening van maximaal 100 miljard Zwitserse frank (ruim 101 miljard euro).