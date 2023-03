Het gebeurde jaren geleden. Bij een evangelisatiekraam wond iemand zich op over de schijnheiligheid van christenen en de gebrokenheid der kerken. Had hij met beide nare ervaringen? Hij had zeker een punt. Het is beschamend zo veel kerkverbanden er zijn, ook onder gereformeerden. De puriteinse predikant Thomas Brooks (1608-1680) hekelde al de versplintering van de kerk en benadrukte het Bijbels gebod om de eenheid te bewaren.