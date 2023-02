Een zondagmorgen. Mijn preekbeurt in X is geannuleerd. Een nieuwe predikant is aangetreden. Vroeger ging in mijn kerkverband de preekbeurtenlijst over naar de gemeente die vacant werd. Dat gebeurt nog, maar niet iedere predikant is dan weer welkom. We zijn kieskeurig geworden. Er is ruim aanbod van voorgangers, er valt te kiezen.