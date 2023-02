Een techniek waarnaar nu onderzoek wordt verricht, is de in-vitro-gametogenese (ivg, gameten zijn geslachtscellen). Dit is een techniek om uit bepaalde lichaamscellen, namelijk stamcellen, in het laboratorium geslachtscellen te kweken. Als dat goed gaat, kan met die geslachtscellen via een kunstmatige bevruchting een embryo tot stand gebracht worden. Dit zou verstrekkende mogelijkheden bieden.