Klimaatactivist eist opheffing gebiedsverbod voor betoging A12

De klimaatactivist die vorige week werd aangehouden wegens opruiing, eist vrijdag voor de rechtbank in Den Haag dat een gebiedsverbod tegen hem van tafel gaat. Activist Lucas Winnips werd vorige week aangehouden omdat hij via sociale media mensen had opgeroepen om zaterdag deel te nemen aan een klimaatbetoging op de A12, de snelweg die Den Haag in gaat. Na verhoor werd hij weer vrijgelaten. De activist kreeg daarbij te horen dat hij de komende tijd niet op of in de buurt van de Utrechtsebaan mag komen, zoals het stuk snelweg heet.