Dochter ontkent vader te hebben vermoord in Wouwse Plantage

Op Snapchat werden 1290 verwijderde chats gevonden tussen de vrouw en L. Daarin bespreken zij mogelijkheden om Haisch te doden. Ook zocht de dochter gedichten en afbeeldingen op over het verlies van een vader. Dat was nog voor het slachtoffer overleed op 24 maart 2023. Die dag werd hij naar een vervallen boerderij gelokt, waar hij dacht oud ijzer te kopen. Vermoedelijk werd hij daar bewusteloos geslagen en daarna zes keer gestoken met een mes.

De dochter verklaarde maandag in de Bredase rechtbank dat L. dit deed en dat zij bevroor. Bij de politie zei ze daar nog niets over. Daarnaast ontkent ze de zoekopdrachten: „Misschien heb ik één keer iets opgezocht, voor als het uit de hand zou lopen.” Ze wist dat L. een nepafspraak had gemaakt met haar vader. Het stel zou Haisch in werkelijkheid namelijk confronteren met hun geheime relatie. Enkele dagen voor de afspraak bestelde L. onder een nepnaam een groot mes, waarmee Haisch waarschijnlijk is gedood.

De strafzaken van de twee verdachten werden apart behandeld, omdat de vrouw van advocaat wisselde. Het Openbaar Ministerie moet nog met een strafeis komen tegen haar. Tegen L. werd eerder 22 jaar gevangenisstraf geëist. Hij ontkende ook dat hij gestoken had en zei dat Haisch al dood was toen hij op de boerderij aankwam.