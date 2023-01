De Ethiopisch-Orthodoxe Kerk vierde woensdag en donderdag in Amersfoort het feest van de Epifanie, waarbij de doop van Jezus in de Jordaan wordt herdacht. Donderdag sprak de Amersfoortse burgemeester Lucas Bolsius de aanwezigen toe (foto boven) en had er een processie door de stad plaats. Het was volgens de kerk voor het eerst dat het feest op deze wijze in Europa werd gevierd. beeld Ruben Schipper