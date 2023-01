ING moet een echtpaar dat slachtoffer werd van ‘spoofing’ toch vergoeden omdat de gedupeerde klanten „niet grof nalatig” zijn geweest. Dat heeft de geschillencommissie van financieel klachteninstituut Kifid bepaald. Spoofing is een vorm van criminaliteit waarbij criminelen een andere identiteit aannemen met als doel het slachtoffer over te halen geld over te maken, of toegang tot een rekening te krijgen.