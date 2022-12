In een reactie op mijn Weerwoord (RD 3-12) reageerde ds. A.J. Post met zijn weerwoord (RD 16-12). Ik stelde de vraag: „Zijn we de adventsprediking overgroeid?” Mijn antwoord was: „Nee.” Het antwoord van ds. Post lijkt te zijn: „Ja.” Dat lijkt me lastig preken in adventstijd.