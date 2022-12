Schaf de collectezakken af

Het lijkt erop dat we de coronacrisis weer een beetje achter ons hebben gelaten. We lezen nog over de effecten die corona heeft gehad op de ontwikkeling van jongeren en op de economie. Er is ook veel persoonlijk leed geweest. Velen hebben geliefden verloren, anderen tobben nog met de langetermijneffecten van Covid. Ook binnen de kerken heeft corona sporen nagelaten. Sommigen zijn een stuk losser geworden in het bezoeken van de kerkdiensten, anderen zijn helemaal afgehaakt.