Waarom zeurt nu toch steeds dat fragment uit dat lied in m’n hoofd? Regels uit het gezang van de blinde –let wel: blinde!– dichter Jan Wit: „…en laat mij door de wereld gaan/ met open ogen, open oren…”? Is het omdat ik sinds kort in het bezit ben van heuse AirPods? Jaja, echte van Apple; draadloze oortjes dus.