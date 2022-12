IMF somber over economie Nederland, prijzen blijven hard stijgen

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) is somber over de Nederlandse economie, die volgens deskundigen van het fonds volgend jaar amper nog groei zal laten zien. Het prijsplafond voor energie dat de overheid invoert kan ook niet voorkomen dat het leven volgend jaar over de gehele linie opnieuw duurder wordt, voorzien de kenners. En hoewel Nederland voldoende energiereserves heeft om het land draaiende te houden, zou het zomaar kunnen dat energietekorten elders in de EU de energiecrisis in Nederland nog verergeren.