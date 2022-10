De Europese Centrale Bank (ECB) voert heftig strijd tegen de inflatie. Zorgen voor een stabiel prijspeil geldt tenslotte als voornaamste taak van deze instelling. Forse ingrepen zijn onvermijdelijk, want het is elke keer weer flink schrikken als er nieuwe cijfers verschijnen. Het keerpunt hebben we nog niet bereikt. In Nederland versnelde het inflatietempo, berekend volgens de Europese maatstaven, in september tot 17,1 procent!