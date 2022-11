De herfstkoelte is voelbaar. Het weerhoudt de tuinvrijwilligers van de Moriahoeve in Woudenberg niet om aan de slag te gaan op het terrein. Ze vinden de tuin een lust voor het oog. Tussen het werk door spreken ze bewoners van de woonzorgboerderij, zoals die bewoonster die langsliep en zei: „Wat is de schepping mooi hè? Loof de Heere!”