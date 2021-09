Naar schatting 15.000 Nederlanders krijgen dementie op jonge leeftijd – dat wil zeggen: voor hun 65e. Dirk Aangeenbrug (61) is een van hen. Zeven jaar geleden kreeg de voormalige uitgever bij Jongbloed de diagnose, na jaren van onzekerheid. Inmiddels is hij opgenomen in een verpleeghuis, kan niets meer zeggen en herkent niemand meer. Echtgenote Tanneke Aangeenbrug (57) vertelt.