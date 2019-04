Van Ark: Aanpak mazelen kost tijd

Het duurt nog ten minste tot de zomer voor kinderdagverblijven wellicht kinderen mogen weigeren die niet zijn ingeënt, zei staatssecretaris Van Ark (Sociale Zaken) dinsdag in de Tweede Kamer.

De bewindsvrouw was door D66-Kamerlid Raemakers naar de Kamer geroepen naar aanleiding van het nieuws dat op een Haagse crèche bij zeker vier kinderen mazelen is vastgesteld. D66 wil dat het kabinet crèches snel de mogelijkheid biedt om niet-ingeënte kinderen te mogen weigeren. Zelf heeft de partij een initiatiefwetsvoorstel klaar liggen om dit te regelen.

Volgens Van Ark liggen de zaken echter niet zo simpel. Regelgeving stuit op verschillende medische, ethische en juridische dilemma’s, stelde zij in de Kamer. Een adviescommissie brengt momenteel in kaart welke (dwang)maatregelen crèches zouden kunnen nemen om de vaccinatiegraad te verhogen. Pas na het adviesrapport geeft het kabinet een oordeel over de initiatiefwet van Raemakers.

Die commissie zou aanvankelijk op 1 mei rapport uitbrengen. Zij heeft echter meer tijd nodig, meldde de staatssecretaris dinsdag. De datum is daarom verschoven naar 1 juli.

Van Ark deelt met D66 en andere partijen het gevoel voor urgentie, verzekerde zij de Kamer dinsdag. „Daarom sluit ik op voorhand geen enkele maatregel uit. Tegelijk luistert het wel heel nauw welke maatregelen dan effectief zijn. Ik wil heel graag dat de sleutel die we met elkaar zoeken ook daadwerkelijk past op de deur die we nodig hebben.”

Staatssecretaris Blokhuis (VWS) laat op verzoek van de Kamer uitzoeken welke ervaringen andere landen hebben met dwangmiddelen. Het kan dan onder meer gaan om kortingen op de kinderbijslag voor ouders van niet-ingeënte kinderen, of om een vaccinatieplicht voor zorgpersoneel.