‘Topambtenaren Curaçao krijgen uitstel op geëiste loonskorting’

Goedverdienende topambtenaren op Curaçao, die soms meer dan 1 miljoen Antilliaanse gulden verdienen, worden pas veel later op hun inkomen gekort dan de lager betaalde mensen in overheidsdienst, zoals vuilnisophalers en onderwijzers. Staatssecretaris Raymond Knops (Binnenlandse Zaken) bevestigde een opmerking hierover van SP-Tweede Kamerlid Ronald van Raak tijdens een debat.

Curaçao, Aruba en Sint Maarten moeten onder meer 12,5 procent korten op de lonen van het (semi-) overheidspersoneel als zij in aanmerking willen komen voor nieuwe financiële steun van Nederland. Op Curaçao zijn onlusten uitgebroken tegen de verlaging van de lonen. De SP’er kreeg een brief onder ogen waaruit blijkt dat de topambtenaren uitstel krijgen van deze korting voor de duur van één tot twee jaar.

Knops voelt met de lagere ambtenaren mee, maar stelt dat het een keuze is van de regering van Curaçao om rijke ambtenaren te ontzien. In de voorwaarden heeft Nederland volgens hem niet bepaald hoe de korting van 12,5 procent op de totale loonsom wordt doorgevoerd. Dat is aan de regeringen van de eilanden zelf. „Het is hun eigen verantwoordelijkheid”, zei Knops.

Van Raak is boos omdat de rijken zich nog steeds blijven verrijken terwijl er tegelijk diepe armoede is onder de bevolking. „Het erge is dat de regering op Curaçao haar eigen bestuurders ontziet. Dan komt er een opstand, terecht. Maar dan krijgt Nederland de schuld.”