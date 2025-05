Waarom kiest de SGP een andere koers rond Israël dan de CU?

Redacteur politiek Coen Hermenet hield de afgelopen week twee interviews, een met CU-Kamerlid Don Ceder en een met SGP-leider Chris Stoffer over hun standpunt over de Gazaoorlog. „De SGP staat vierkant achter Israël. Dat is ook hoe ze zich profileren. Ze steunen niet alleen het bestaansrecht van Israël, maar ook zal de SGP niet snel kritisch zijn over het optreden van Israël. De CU blijft ook pro-Israël, maar je ziet wel dat die partij steeds kritischer wordt.”

De Amerikaanse president Donald Trump bezocht afgelopen week het Midden-Oosten. Dat bezoek stond vooral in het teken van de Amerikaanse economie. Tijdens deze reis liet hij Israël links liggen, wat volgens buitenlandredacteur Richard Donk op zijn minst merkwaardig is: „Het is het eerste buitenlandse bezoek van Trump sinds zijn aantreden in januari en hij gaat naar de regio waarin Israël ligt, dus het is dan op zijn minst apart dat hij niet naar Israël toe gaat.” Volgens Trump hoeft Israël zich geen zorgen te maken. „De deals die hij sluit met andere landen in de regio zijn volgens hem juist in het voordeel van Israël.”



