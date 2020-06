Tool berekent invloed gang van uitkering naar werk op portemonnee

Een speciaal rekenmodel moet inzichtelijk maken wat voor financiële gevolgen het heeft als iemand met een uitkering gaat werken. Door het ingewikkelde sociale systeem van Nederland, is dat niet altijd duidelijk en verschilt het voor vrijwel iedereen. Uitkeringsontvangers kunnen hiervoor bij het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) terecht.

Werk is om veel redenen erg belangrijk, zegt staatssecretaris Tamara van Ark (Sociale Zaken). „Maar werk moet ook lonen. Mensen die een uitkering ontvangen willen veelal graag weer aan de slag, maar maken zich terecht vaak zorgen over de financiële gevolgen van deze keuze”, aldus de bewindsvrouw.

De rekentool, gelanceerd door het ministerie en het Nibud, moet het voor mensen met een bijstandsuitkering en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt die een Wajong-, WIA of WAO-uitkering ontvangen, makkelijker maken om aan het werk te gaan. In veel gevallen zal het gaan om een dagbesteding, beschut werk (werken in een beschermde omgeving) of een baan met extra begeleiding. Maar ook iemand die de overstap naar regulier werk maakt, kan de gevolgen hiervan voor zijn of haar inkomen berekenen.

Vaak betekent de stap naar het werk niet alleen dat het maandelijkse inkomen verandert, maar ook dat ze van verschillende partijen inkomsten ontvangen. Ook het moment waarop het geld op de rekening staat, kan verschuiven. „Het Nibud vindt het belangrijk dat mensen bij veranderingen goed inzicht krijgen in de gevolgen ervan, zodat zij keuzes maken waarmee zij grip op hun geldzaken kunnen houden”, zegt Nibud-baas Arjan Vliegenthart.

Zo’n 400.000 mensen krijgen van de gemeente een bijstandsuitkering. Van het UWV ontvangen ruim 800.000 mensen een Wajong-, WIA of WAO-uitkering.