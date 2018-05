Strafmaat voor aanzetten tot haat verdubbeld

Minister Ferd Grapperhaus (Justitie) wil het aanzetten tot haat, discriminatie en geweld harder aanpakken. De maximale gevangenisstraf daarvoor wordt verdubbeld naar twee jaar.

Dat staat in een voorstel om de strafrechtelijke aanpak van veelvoorkomende criminaliteit te versterken. Dat is voor advies voorgelegd aan onder meer het Openbaar Ministerie en de Raad voor de Rechtspraak.

Grapperhaus wil ook een maximale celstraf van twee jaar instellen op misbruik van seksueel beeldmateriaal. Die maatregel is ook bedoeld om wraakporno te kunnen aanpakken, zoals al in het regeerakkoord is afgesproken.

Daarnaast is het zogenoemde pooierverbod verder uitgewerkt. Wie als bijvoorbeeld chauffeur of bodyguard hand- en spandiensten verleent aan de illegale prostitutie, kan daarvoor straks maximaal vier jaar de gevangenis ingaan.