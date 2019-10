Ronkende teksten van Bleker

Ineens stond hij daar weer: oud-staatssecretaris en oud-CDA-partijvoorzitter Bleker. Hij was een van de sprekers tijdens het grootscheepse boerenprotest op het Malieveld, bijna twee weken geleden. Hij kreeg de handen op elkaar van de boeren toen hij stelde dat de agrariërs zich niet moeten laten provoceren door „loserige veganisten of dierenactivisten.”

Dagblad De Telegraaf zocht de CDA’er op in zijn boerderij in Vlagtwedde, waar hij tijd en ruimte heeft voor zijn grote passie: het fokken van Shetlandpony’s. Bleker vertelt openhartig over het feit dat hij er deze zomer bijna niet meer was geweest vanwege een splijting van de binnenwand van zijn aorta. „Vijf minuten later in het ziekenhuis en het was voorbij geweest.”

Bleker erkent in het interview dat de politiek –en dus ook hij– heeft gefaald in het stikstofdossier: „We hebben onszelf overschat met Natura 2000-gebieden. Laat dit een wijze les zijn.”

Bleker staat 100 procent achter de boeren. Op de vraag of Nederland een stikstofprobleem heeft, antwoordt hij: „Nee. Er is een probleem met ruim honderd gebieden waar we bepaalde natuur willen realiseren en dat lukt niet. Dat heeft heel veel oorzaken. Eén van de oorzaken is dat er te veel stikstof neerdaalt. Daardoor gaat er natuur groeien waarvan we eigenlijk niet willen dat het gaat groeien. Het zorgt dat bepaalde grassen en plantensoorten die we wel willen, overwoekerd worden. Dat is het probleem. Stikstof is een groeizaam middel. Daar groeien onze bomen van, onze aardappelen.”

Dat is taal die de boeren verstaan.