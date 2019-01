Minister wil oplossen lichaam na dood toestaan

Cremeren en begraven krijgen een alternatief. Als het aan verantwoordelijk minister Kajsa Ollongren ligt, worden ook het oplossen van lichamen (resomeren) en andere nieuwe technieken toegestaan.

Ze wil nog wel onderzoeken of dergelijke nieuwe methodes wenselijk, aanvaardbaar en toelaatbaar zijn. Eerder bleek al dat er bij de meeste burgers geen zwaarwegende bezwaren bestaan, zolang de vrijheid blijft om te kiezen.

Ollongren komt ook met andere voorstellen. Ze neemt daarbij ook suggesties over van D66-partijgenote Monica den Boer, die opriep de uitvaartregels moderner te maken. Ook de minister vindt dat de Wet op de lijkbezorging „niet meer geheel aansluit bij de behoeften en wensen van de maatschappij”.

Het is de bedoeling dat nabestaanden sneller na een crematie de bus met as van de overledene kunnen meenemen. Nu kan dat pas na een maand.

Het wordt ook eenvoudiger om af te wijken van de regel dat cremeren of begraven tussen 36 uur en zes dagen na het overlijden moet gebeuren. Kamerlid Den Boer wees erop dat er joden en moslims zijn die overledenen zo snel mogelijk willen begraven.

Daarentegen blijft het verboden om gelijktijdig meerdere personen te cremeren of te begraven in één kist. De regel moet voorkomen dat misdaden worden verbloemd. Wel mogen nabestaanden de as van meerdere personen na de crematie vermengen, zoals een in het kraambed gestorven moeder met kind of een doodgeboren tweeling. Dat gebeurt nu al, en wordt nog eens verduidelijkt in de aangepaste wet.

Het zogenoemde natuurbegraven op speciaal aangewezen plekken in de natuur komt niet expliciet in de wet. Ollongren vindt dat niet nodig omdat het hetzelfde is als begraven en dus toegestaan.