Meer inspraak voor personeel publieke sector

Werknemers van zorginstellingen, scholen en andere organisaties in de publieke sector krijgen een stem in hun raden van toezicht, als het aan de Tweede Kamer ligt. Dat moet ervoor zorgen dat de toezichthouders meer oog hebben voor de werkvloer en personeel zich beter gehoord voelt.

Bij grote bedrijven mag de ondernemingsraad al een derde van de raad van commissarissen voordragen. Maar bij de minstens 1500 stichtingen in de publieke sector, met pakweg 150.000 medewerkers, is dat niet zo. Regeringspartij CDA en oppositiepartij GroenLinks willen dat gelijktrekken en kregen de steun van een meerderheid van de Kamer.

Dat werknemers in de zorg het gevoel hebben dat er niet haar hen geluisterd wordt, is een van de oorzaken van de personeelstekorten, blijkt volgens GroenLinks uit onderzoek. „Samen de baas is het ideaal”, zegt Kamerlid Paul Smeulders. Zijn CDA-collega Hilde Palland hoopt op „een betere samenspraak tussen werknemers en werkgevers. In bijvoorbeeld de zorg kan dit veel beter.”