Kandidatenlijst ChristenUnie vastgesteld

Het ChristenUnie-congres heeft de kandidatenlijst voor de komende Tweede Kamerverkiezingen vastgesteld overeenkomstig het voorstel van het partijbestuur. Er waren geen wijzigingsvoorstellen ingediend, zo bleek zaterdag tijdens het digitale congres dat vanuit Veenendaal werd uitgezonden. Uiteindelijk waren er 631 stemmen voor, 25 tegen en 13 onthoudingen.

Al eerder had de partij de huidige fractievoorzitter in de Tweede Kamer, Gert-Jan Segers, aangewezen als lijsttrekker. Op de nummers twee tot en met tien staan nu achtereenvolgens:

2. Carola Schouten (Rotterdam, 1977) 3. Mirjam Bikker (Gouda, 1982) 4. Don Ceder (Amsterdam, 1989) 5. Pieter Grinwis (Den Haag, 1979) 6. Stieneke van der Graaf (Groningen, 1984) 7. Eppo Bruins (Ermelo, 1969) 8. Nico Drost (Rhenen, 1980) 9. Hermen Vreugdenhil (Nieuwendijk, 1975) 10. Dirjanne van Drongelen (Ede, 1986).

De voorzitter van de selectiecommissie, oud-ChristenUnie-senator Roel Kuiper, legde uit dat bij de samenstelling van de lijst is onder meer is gekeken naar de culturele achtergrond, kerkelijke achtergrond en de regio’s in het land. Er staan ongeveer evenveel mannen als vrouwen op.