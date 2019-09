Kamer wil strengere leeftijdscontrole op online gokken

De Kansspelautoriteit moet harder optreden nu blijkt dat minderjarigen vanuit Nederland makkelijk kunnen gokken op populaire goksites.

Daar hebben woordvoerders van ChristenUnie, CDA en PvdA het afgelopen weekend voor gepleit.

Aanleiding is een onderzoek van de NOS, waauit blijkt dat het bij alle populaire gokwebsites voor minderjarigen eenvoudig is om vanuit Nederland te gokken. Hoewel deelname van jongeren verboden is, ontbreekt overal leeftijdscontrole, aldus de NOS. De omroep nam de proef op de som bij Toto, Unibet en Bwin. Van deze aanbieders van kansspelen heeft alleen Toto een vergunning voor online gokken in Nederland.

In 2016 kwam de Kansspelautoriteit ook al tot de conclusie dat goksites geen effectieve leeftijdscontroles doen, overigens zonder daarvoor boetes op te leggen. „We delen wel boetes uit aan sites zonder vergunning, maar doen dat vanwege het feit dat ze zich überhaupt richten op de Nederlandse markt. Dat mag niet, en daarmee beschermen we ook zo veel mogelijk de jongeren die er spelen”, stelde bestuursvoorzitter René Jansen van de toezichthouder zaterdag tegenover de NOS.

Floor van Bakkum van verslavingszorginstelling Jellinek noemt de bevindingen van de NOS moeilijk te begrijpen. „Ik ging ervan uit dat er goed gecontroleerd zou worden. Dat blijkt nu niet zo te zijn. Dat vind ik heel zorgelijk.”

CU-Tweede Kamerlid Van der Graaf wil dat de Kansspelautoriteit de vergunningen intrekt van de online gokbedrijven die minderjarigen op hun websites toelaten om te gokken. Ze laat weten minister Dekker (Rechtsbescherming) zo snel mogelijk ter verantwoording te willen roepen. „Dit vraagt om een keiharde aanpak”, aldus het Kamerlid.

Eerder dit jaar stemde de Senaat in met een nieuwe wet die online gokken voor meerderjarigen onder voorwaarden mogelijk moet maken.