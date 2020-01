Kabinet wil serieuze inperking vuurwerk

Het kabinet wil de verkoop van consumentenvuurwerk sterk aan banden leggen. Dat heeft minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) na de ministerraad gezegd.

„We willen een serieuze verdere inperking van het vuurwerk”, zei de bewindsman. Belangrijke leidraad daarbij is de wens van de politie en hulpdiensten en het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV). Die pleiten allemaal voor een verbod van knalvuurwerk en vuurpijlen. Tijdens oud en nieuw deden zich weer meer incidenten voor. „Een wildwestpuinhoop”, noemde Grapperhaus het. „We hebben er goed over gesproken in het kabinet en echt gezegd dat dit niet meer kan.”

In de Tweede Kamer is sinds kort een krappe meerderheid voor een verdere beperking van het consumentenvuurwerk. Binnen de coalitie lopen Grapperhaus’ eigen partij, het CDA, en de VVD er nog niet warm voor.

Vaart maken

Grapperhaus wil vaart maken, benadrukte hij. De komende weken wil hij overleggen met politie en brandweer. Nog voordat de Kamer eind februari met voorjaarsvakantie gaat, wil hij een aantal concrete voorstellen op papier hebben staan, „zodat we dit helemaal gesetteld hebben”.

Maar er moet meer gebeuren dan alleen een inperking van het afsteken van vuurwerk, vindt Grapperhaus. Hij wil „vaart maken” met een wetsvoorstel om taakstraffen te verbieden als er geweld tegen hulpverleners wordt gebruikt.