Fruitmanden voor Roelof Bisschop

SGP-Kamerlid Roelof Bisschop kreeg zaterdag twee fruitmanden omdat hij besmet is met het coronavirus. Bisschop zit noodgedwongen thuis. Hij kreeg het virus waarschijnlijk van zijn dochter, die met haar man en gezin enkele weken bij de SGP’er en zijn vrouw wonen vanwege een verbouwing.

Vorige week maandag ging Bisschop in thuisquarantaine. Naar eigen zeggen maakt hij het „redelijk wel”; hij heeft slechts lichte verschijnselen, maar „ik ben er nog niet.”

Zaterdag ontving hij maar liefst twee fruitmanden. Eerst stonden de SGP-jongeren in Veenendaal op de stoep met een flinke fruitmand. En daarna kwamen boeren langs met een pakket vol vitamines.



De boeren trekken zich kennelijk niets aan van de oproep van D66-fractievoorzitter Jetten om niet thuis langs te gaan bij politici.

Bisschop was wel blij met het bezoek. Dat deelde hij met zijn volgers op twitter. Vervolgens kreeg hij een lawine van protesten over zich heen, omdat hij Jetten belachelijk zou maken. Dat is echter het laatste wat de SGP’er wilde. „Ik wilde dankbaarheid tonen voor het meeleven. Op een gegeven moment ben ik maar gestopt met lezen: Man, man, wat werd ik daar moe van.”