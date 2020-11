Extra controle op uitslag raadsverkiezingen volgende week

In meerdere gemeenten zijn volgende week woensdag gemeenteraadsverkiezingen, en als de uitslag bekend is, zal de Kiesraad de uitkomst extra controleren. De organisatie wil weten of de ‘optelsoftware’ waarmee de stemmen bij elkaar worden opgeteld, goed heeft opgeteld.

Stemmentellers gebruiken het programma OSV2020. Dat is de nieuwste versie van de Ondersteunende Software Verkiezingen. In het programma vullen de tellers in welke stemmen zijn uitgebracht, waarna het programma een totaal uitrekent dat naar het hoofdstembureau kan worden gestuurd. Dat centrale bureau verzamelt de uitslagen en komt met een eindstand. Volgens de Kiesraad is er geen aanleiding om aan de betrouwbaarheid van het programma te twijfelen.

De controle van volgende week is ook een proef voor de Tweede Kamerverkiezingen volgend jaar. De Kiesraad wil kijken hoe de uitslagen dan extra kunnen worden gecontroleerd.

Volgende week zijn enkele herindelingsverkiezingen. In de provincie Groningen gaan Appingedam, Loppersum en Delfzijl op 1 januari samen in de gemeente Eemsdelta. De inwoners kiezen daarvoor een gemeenteraad. In Noord-Brabant wordt volgend jaar de gemeente Haaren opgeheven. Het dorp Haaren zelf maakt volgend jaar deel uit van Oisterwijk, Helvoirt gaat naar Vught en Esch ligt voortaan in Boxtel. In die gemeenten zijn daarom ook herindelingsverkiezingen.