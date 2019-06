Europese zorgen over xenofobie PVV en Forum

De commissie tegen racisme en intolerantie (ECRI) van de Raad van Europa is bezorgd over het politieke debat in Nederland. De discussies en mediaberichten worden „sterk beïnvloed” door xenofobie en bangmakende retoriek over minderheden door de PVV en Forum voor Democratie, stelt de instantie in een rapport.

Politici spreken openlijk over biologische superioriteit en hun racistische overtuigingen, stelt de commissie vast. Veel hatelijke berichten blijven lang online staan, er is sprake van een aanzienlijk aantal aanvallen tegen moslims, moskeeën en homoseksuelen en tijdens voetbalwedstrijden klinken nog altijd antisemitische liederen en oerwoudgeluiden, aldus ECRI.

De overheid zou een actieplan moeten aannemen waarin duidelijk staat dat integratie van twee kanten moet komen, waarbij de hele maatschappij moet worden gemobiliseerd. Daarin zouden ook meetbare doelstellingen moeten staan over het tegengaan van discriminatie op de arbeidsmarkt, staat in het rapport.

ECRI adviseert politie en justitie intensiever contact te zoeken met minderheden, haatberichten sneller offline te halen en raciale profilering te voorkomen. Op onderwijsvlak is de aanbeveling te focussen op het verbeteren van de resultaten van kinderen van minderheden.

De instantie is tevreden over het antidiscriminatieprogramma uit 2016. De straffen die de wet mogelijk maakt zijn volgens ECRI echter onvoldoende afschrikwekkend. De instantie stelt verder dat niet alle antidiscriminatiebureaus onafhankelijk zijn.