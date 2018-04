EU houdt vast aan nucleaire deal met Iran

De afspraken over stopzetting van het Iraanse nucleaire wapenprogramma die Teheran in 2015 maakte met mondiale grootmachten werken en de EU houdt daaraan vast. De uitvoering is essentieel voor de veiligheid in Europa en daarbuiten, zei EU-buitenlandchef Federica woensdag in Brussel.

De Italiaanse beantwoordde vragen over berichten van de Amerikaanse regering over een mogelijke nieuwe nucleaire deal met Iran. Zij verwees naar uitspraken van de Franse president Macron, die deze week op bezoek was bij Trump en ook stelde dat de zogeheten JCPOA-deal werkt. „Die heeft voorkomen dat Iran een kernwapen ontwikkelt en bindt het land dat ook niet te gaan doen, zonder limiet”, aldus Mogherini.

President Trump heeft al vaker zijn onvrede geuit over het atoomakkoord. Hij noemde het dinsdag „krankzinnig” en „belachelijk”. Macron stelde een opening voor, door het „opbouwen van iets nieuws dat tegemoetkomt aan al onze zorgen”.

„We zien wel wat de toekomst brengt, maar voor nu moet de deal behouden blijven”, besloot Mogherini.