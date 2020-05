De Jonge noemt extra stappen tegen demonstraties bij abortusklinieken onnodig

Minister De Jonge (Volksgezondheid) blijft er bij dat burgemeesters geen extra bevoegdheden nodig hebben om de aanwezigheid van betogers en/of hulpinstanties bij abortusklinieken in goede banen te leiden.

Ook voor wetswijzigingen die zouden resulteren in ruimere strafbaarstellingen voor betogingen ziet hij geen aanleiding.

De bewindsman antwoordt dat op vragen van PvdA-Kamerlid Lilliane Ploumen.

Ploumen ging af op een bericht van 2 maart van de NOS. Daarin meldt de omroep op gezag van het Humanistisch Verbond en het feministisch platform De Bovengrondse dat zwangere vrouwen nog altijd worden „geïntimideerd” door activisten bij abortusklinieken. De twee instanties meldden dat op hun beurt weer nadat ze navraag deden bij de klinieken.

Ploumen suggereerde in haar vragen tal van manieren om de demonstraties de das om te doen. Zo oppert ze het strafbaar stellen van misleidende informatie om daarmee de leus ‘abortus is babymoord’ te verbieden. Ook wijst ze De Jonge op artikel 2 van de Wet openbare manifestaties. Burgemeesters kunnen op grond daarvan betogingen inperken „ter bescherming van de gezondheid.” Volgens De Jonge ziet dat artikel echter vooral op noodmaatregelen ten tijde van een pandemie.

Gebiedsverboden van kracht laten worden op grond van artikel 172a van de Gemeentewet om zo demonstranten te weren, is volgens hem ook geen haalbare kaart.

De bewindsman laat in het midden of klinieken eventuele schade als gevolg van de demonstraties in een civiele procedure zouden kunnen verhalen op de demonstranten. Mocht het ooit zover komen, dan is het afwachten wat de burgerlijke rechter daarvan vindt, stelt hij.

Andere stappen dan geregeld vinger aan de pols houden bij gemeenten en klinieken acht De Jonge niet nodig, zo schrijft hij. Hij benadrukt dat vrouwen in Nederland in alle vrijheid een zwangerschapsafbreking moeten kunnen overwegen en toegang moeten hebben tot een abortuskliniek. „Ik sta daarvoor en meen dat de abortuszorg momenteel voldoende toegankelijk is.”

De inventarisatie van het Humanistisch Verbond blijkt overigens niet altijd even betrouwbaar te zijn. Zo noemde de organisatie Enschede als een van de gemeenten waar het aantal demonstraties zou zijn toegenomen. Navraag door het Reformatorisch Dagblad bij de gemeente leverde echter op dat een woordvoerder geen weet had van betogingen dan wel incidenten in of rond de kliniek.