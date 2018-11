CU-leider Segers kiest voor roetveegpiet

Als het aan ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers ligt, omarmt Nederland de roetveegpiet. ,,Die heeft alles in zich om de Piet van ons allemaal te worden'', schrijft de voorman van de kleinste coalitiepartij in de Tweede Kamer op Facebook. ,,Deze Piet is de triomf van de polder. Hij heeft z’n roetvegen te danken aan een traditioneel element van het Sinterklaas-verhaal: de schoorsteen.''

Directe aanleiding is de op veel plaatsen tumultueus verlopen intocht van Sinterklaas. Onder meer in Leeuwarden, de stad waar Segers opgroeide, belaagden hooligans van de lokale voetbalclub Cambuur mensen die demonstreerden tegen Zwarte Piet. Ook in Den Haag, Rotterdam, Tilburg en Eindhoven kwam het tot dergelijke confrontaties.

Segers vindt het ,,hoog tijd om kleur te bekennen''. Hij constateert ook dat ,,de meest verbale vertegenwoordigers van beide groepen'' lijnrecht tegenover elkaar stonden, maar dat voor zover hij heeft kunnen zien ,,de wanstaltigheden van één kant kwamen en geregeld in misselijkmakend racisme ontaardden.''