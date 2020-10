CDA: laat 70-plussers volgend jaar per post stemmen

Mensen van 70 jaar of ouder zouden vanwege corona de mogelijkheid moeten krijgen volgend jaar per post te stemmen, mits dat kan zonder het risico op fraude. Daarvoor pleit het CDA. Het kabinet werkt aan een wetsvoorstel om de verkiezingen van maart volgend jaar veilig te kunnen laten plaatsvinden.

Minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren zei vorige maand dat er ook wordt gekeken naar een scenario om per post te stemmen. Ze komt daar volgende maand op terug.

Kiezers kunnen al een volmacht aan iemand anders geven, die brengt dan namens hen een stem uit. Maar een volmacht is niet altijd een uitkomst voor ouderen, denkt het CDA. De partij wil de stembusgang zo toegankelijk mogelijk maken, ook voor ouderen. „Veel van mijn leeftijdsgenoten maken zich zorgen”, zegt het 77-jarige CDA-Kamerlid Lenny Geluk. „Het is van groot belang dat we verkiezingen toegankelijk houden voor iedereen. Dat betekent dat we juist nu extra oog voor ouderen moeten hebben.”