Blokhuis: Niet vooruitlopen op presentatie preventieakkoord

Staatssecretaris Blokhuis (VWS) vindt het niet nodig om al voor de presentatie van het nationaal preventieakkoord maatregelen te nemen tegen roken, overgewicht of problematisch alcoholgebruik

Dat beklemtoonde hij donderdag in een Tweede Kamerdebat.

Blokhuis wil in oktober een convenant presenteren met een mix aan maatregelen die schade als gevolg van een ongezonde leefstijl zo veel mogelijk moeten voorkomen. Momenteel is hij daarover nog in onderhandeling met bedrijven, scholen, sportorganisaties, patiëntenverenigingen en verzekeraars.

Wetgeving, prijsmaatregelen en andere stevige ingrepen zijn volgens de staatssecretaris niet uitgesloten. Wel benadrukte Blokhuis dat het „verleiden” van mensen om gezonder te gaan leven zijn voorkeur heeft.

Eerder deze week kondigde Blokhuis overigens al wel aan werk te zullen maken van een reclameverbod voor oplaadbare sigaretten zoals de Iqos, die tabak niet verbranden maar verhitten. Fabrikanten en verkopers van dergelijke sigaretten krijgen ook te maken met verpakkingseisen en een leeftijdsgrens. In het regeerakkoord is bovendien te lezen dat het kabinet de accijnzen op sigaretten en shag fors wil verhogen. De heffingen op het kopen van tabakswaren moeten oplopen tot 200 miljoen extra vanaf 2021.

„Er kan dus wel preventiebeleid gemaakt worden buiten het preventieakkoord om”, concludeerde GroenLinks-Kamerlid Voortman. Zij wil dat Blokhuis nog voor oktober een campagne begint die onder meer ouders aanspoort om niet te roken in auto’s waarin kleine kinderen worden vervoerd. Ook het CDA heeft wel oren naar zo’n campagne, maar nog niet duidelijk is of de coalitiepartij een door GroenLinks aangekondigde motie daaromtrent steunt.

De extra wensen van de CU gaan onder meer over de verplichting voor supermarkten en slijterijen om bij de verkoop van drank de leeftijd van de klant te controleren met systemen die bewezen effectief zijn. CU-Kamerlid Voordewind wil verder dat er een eind komt aan proefprojecten waarin gemeenten ondernemers tijdelijk toestaan alcohol te schenken in gelegenheden waar dat wettelijk gezien niet is toegestaan.

VVD-Kamerlid Veldman betwijfelde donderdag of er wel voldoende maatschappelijk draagvlak is voor het verhogen van de tabaksaccijnzen. Rokers in de grensstreken doen hun inkopen voortaan in België en Duitsland, waarschuwde hij. Veldman voelt ook weinig voor de voorgenomen sluiting van rokersruimten in cafés die deze kabinetsperiode zijn beslag moet krijgen. Branchevereniging Koninklijke Horeca Nederland eiste vandaag een overgangsperiode van minimaal vijf jaar.